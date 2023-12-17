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WATCH: Carson Beck answers questions about his future

Patrick Garbin • UGASports
Team & Research Writer
@PatrickGarbin

This afternoon at Academy Sports + Outdoors in Athens, Carson Beck held an event with the city's Boys & Girls Clubs whereby the Georgia quarterback surprised 15 youths with a holiday shopping spree.

Prior to the event, Beck answered questions from the media, including if he was playing in the upcoming Orange Bowl, and if he planned to return for the 2024 season.

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