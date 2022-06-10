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{{ timeAgo('2022-06-10 16:01:29 -0500') }} football Edit

Visitors react to Georgia's second huge official visit weekend

Jed May • UGASports
Staff

The second big recruiting weekend of June is here.

Official visitors are in Athens and will be sharing their thoughts on social media throughout the weekend. Keep it locked to UGASports.com as we bring you all the reactions from the top prospects in Athens.

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2023 linebacker Troy Bowles.
2023 linebacker Troy Bowles. (Rivals.com)
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