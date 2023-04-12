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{{ timeAgo('2023-04-12 00:06:05 -0500') }} football Edit

UGASports LIVE - Next up: G-Day

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung


Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young discuss Georgia's upcoming G-Day spring football game. Which players can most benefit from these reps? Will any position battles become more clear after the spring game? The guys preview the game and answer questions from UGASports.com members.



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