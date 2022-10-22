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The Georgia recruiting 3-2-1 report

Jed May • UGASports
Staff

Welcome to another edition of the 3-2-1 report, recruiting style.

Three observations:

1. Back to the future

2. Follow the visits

3. It's a party


Two Questions:

1. Who will be the second running back?

2. Flip candidates


One Prediction

The best is yet to come


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