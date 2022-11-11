News More News
{{ timeAgo('2022-11-11 21:55:58 -0600') }} football Edit

The Georgia 3-2-1 Report

Radi Nabulsi • UGASports
Publisher
@radinabulsi

The Georgia 3-2-1 Report is here.

Three Observations
3. Outcoaching Tennessee
2. Watch out for these two
1. Facing the Air Raid

Two Questions
2. Is Sanford Stadium becoming scary?
1. Will UGA lose a coach?

One Prediction
1. Either or

Read it here

The Georgia 3-2-1 Report

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}