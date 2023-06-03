News More News
ago football Edit

Social media reactions from Georgia's big official visit weekend

Jed May • UGASports
Staff

Social media is buzzing around Athens this weekend.

Georgia is welcoming in elite prospects from across the country for the first official visit weekend of June. From shots of their rooms to the photo shoot and much more, these recruits are taking to social media to share their experience in Athens.

UGASports has all the reactions in our social media thread from the weekend.

CHECK OUT THE UGASPORTS SOCIAL MEDIA REACTION THREAD HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}