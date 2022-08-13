 UGASports - Scoop from Georgia's first scrimmage
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Scoop from Georgia's first scrimmage

Radi Nabulsi • UGASports
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@radinabulsi

We had six reporters at the pre-scrimmage availability but what happened after the media left?

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