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RUMORS vs. FACTS: Five-Star Focus, UGA set for strong close to 2024 class
Blayne Gilmer
•
UGASports
Staff
The Georgia Bulldogs are No. 1 in the 2024 team rankings, with 26 commitments already on board in the current cycle. Georgia is targeting a handful of five-star prospects and still a couple of more highly ranked four-stars beyond those.
UGASports RUMORS vs. FACTS was live last night for a special Thursday episode. Hear the latest on names like Justin Williams, KJ Bolden, Williams Nwaneri, Nate Frazier, Mike Matthews, and more. Also, the RVF crew talks about the brand-new UGASports 2025 Big Board! Check out who Georgia is targeting in the next class. The September 1 contact date for 2025 prospects is fast approaching, and their commitments are about to kick up a notch.
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