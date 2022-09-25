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PHOTOS: Recruits take in Kent State game

Jed May • UGASports
Staff

Recruits take in Georgia's 39-22 win over Kent State at Sanford Stadium in Athens, Ga., on Sept. 24, 2022. Photos by Kathryn Skeean.


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