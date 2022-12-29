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PHOTOS: Georgia players practice yoga ahead of Peach Bowl

Kathryn Skeean • UGASports
Photographer
@KathrynSkeean

Scenes from 15-minute open practice window where Georgia players practiced yoga on Dec. 29, 2022, in Atlanta, Georgia.


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