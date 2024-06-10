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PHOTOS: Georgia falls in game three of Athens Super Regional

Kathryn Skeean • UGASports
Photographer
@KathrynSkeean

Scenes from game three of the Athens Super Regional between Georgia and North Carolina State on June 10, 2024 in Athens, Georgia.


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