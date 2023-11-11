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PHOTOS: Georgia beats Ole Miss 52-17

Kathryn Skeean • UGASports
Photographer
@KathrynSkeean

Scenes from Georgia's 52-17 win over Ole Miss on Nov. 11, 2023, in Athens, Georgia.


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