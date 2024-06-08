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PHOTOS: Georgia baseball drops game one of Athens Super Regional

Kathryn Skeean • UGASports
Photographer
@KathrynSkeean

Scenes from Georgia's 18-1 loss to North Carolina State in game one of the Athens Super Regional on June 8, 2024, in Athens, Georgia.


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