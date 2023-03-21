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{{ timeAgo('2023-03-21 17:10:34 -0500') }} football Edit

PHOTOS: A look into spring practice, March 21

Kathryn Skeean • UGASports
Photographer
@KathrynSkeean

Here are scenes of Georgia's offense from the 15-minute viewing window during spring practice on March 21, 2023.


Here is the defense:


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