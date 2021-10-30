 UGASports - PHOTO GALLERY - Georgia drops the Gators
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PHOTO GALLERY - Georgia drops the Gators

Radi Nabulsi • UGASports
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@radinabulsi

Here are our pictures from Georgia's 34-7 beat down of the Florida Gators.


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