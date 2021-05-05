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football
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Peach State WR Adam Hopkins has his eye on a trio of schools
Sam Spiegelman
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Rivals.com
National Recruiting Analyst
SUWANEE, Ga. -- Expect this summer to be an eventful one for Peach State wide receiver Adam Hopkins.The 2023 wide receiver from Thomasville (Ga.) Thomas County Central High School is hopeful to tak...
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