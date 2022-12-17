News More News
{{ timeAgo('2022-12-17 19:36:20 -0600') }} football Edit

No. 1 Player in nation decommits from Ohio State, UGA makes a move

Blayne Gilmer • UGASports
Staff
@BGilmer18

The No. 1 player in the nation, 2024 quarterback Dylan Raiola, has decommitted from Ohio State. The Georgia Bulldogs were recruiting Raiola heavily before his commitment to the Buckeyes. Now the 5-star quarterback is looking for a new school and UGA is making a move.

Story

Here's the story of the decommitment: LINK

Scoop

But even more importantly, here is the inside scoop on where the Bulldogs stand with Raiola: LINK

Not a Member?

Use promo code "UGA30" to get a free 30-day trial to UGASports. Check out the legendary DawgVent, the oldest and largest Georgia message board.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}