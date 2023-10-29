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Lance McCurley • UGASports
Staff Writer
@LanceMcCurley
Recruiting analyst and team writer here at UGASports. Also, sports editor at the Lake Oconee news and Eatonton Messenger.

Georgia defeated Florida 43-20 and our own Lance McCurley was on the sideline to get more photos for your viewing pleasure.


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