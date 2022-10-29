News More News
{{ timeAgo('2022-10-29 11:51:28 -0500') }} football Edit

Live from TIAA Bank Field

Anthony Dasher • UGASports
Editor

JACKSONVILLE, Fla. - We're live at TIAA Bank Field as No. 1 Georgia (7-0, 4-0) gets ready to take on arch-rival Florida (4-3, 1-3).

Kickoff is 3:30 p.m. on CBS.

Stay with UGASports throughout the pregame and later after the contest for complete coverage.

For pregame notes, click the link here.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}