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Live from the Orange Bowl

Anthony Dasher • UGASports
Editor

MIAMI GARDENS - We're live from the Orange Bowl as Georgia and Florida State prepare to kick off at 4 p.m.

The game will be televised on ESPN.

For all your pregame notes, be sure to click the following link.

As always, stay with UGASports for complete coverage of today's game.


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