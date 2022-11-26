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{{ timeAgo('2022-11-26 08:24:57 -0600') }} football Edit

Live from Sanford Stadium

Anthony Dasher • UGASports
Editor

We're live from Sanford Stadium as top-ranked Georgia gets ready to entertain arch-rival Georgia Tech.

As usual, stay tuned with UGASports throughout the morning for any and all pregame notes. You can access them by clicking here,


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