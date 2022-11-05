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{{ timeAgo('2022-11-05 11:15:44 -0500') }} football Edit

Live from Sanford Stadium

Anthony Dasher • UGASports
Editor

It's the biggest game in recent memory as No. 1 Tennessee (at least according to the folks who vote on the College Football Playoffs) and No. 3 Georgia.

Kickoff is set for 3:30 p.m.

As usual, stay with UGASports throughout the pregame and during the game. For all your pregame notes, just click on the link here.

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