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Live from EverBank Stadium

Anthony Dasher • UGASports
Editor

JACKSONVILLE - We're live from EverBank Stadium as top-ranked Georgia prepares to take on arch-rival Florida.

As usual, stay with UGASports throughout the game, including before the contes as we'll update our pregame notes here leading right up to kickoff.

Watch Along Show with Jim Donnan

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