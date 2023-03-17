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{{ timeAgo('2023-03-17 05:00:00 -0500') }} football Edit

Jim Donnan reacts to UGA Pro Day and the beginning of spring football

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young react to Georgia's Pro Day on campus. They also discuss the beginning of Spring football and what that means for Georgia as the Bulldogs attempt the three-peat. The guys wrap the show with questions from UGASports.com members.

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