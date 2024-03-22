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Jim Donnan on spring camp, schedules and more

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young discuss spring football progress at UGA. What do coaches tend to focus on during this time of year in terms of program building and finding contributors for fall football? Coach Donnan shares some of his best stories from coaching in spring football. The guys wrap the show with questions from UGASports.com.

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