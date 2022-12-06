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{{ timeAgo('2022-12-06 13:49:07 -0600') }} football Edit

Georgia transfer portal tracker

Anthony Dasher • UGASports
Editor

The transfer portal is open, UGASports has your one-stop-shop for all the comings and goings regarding the Georgia Bulldogs.

Inside, keep up with any Bulldogs leaving and what players Kirby Smart and his staff may consider adding to their program.

Just click the link here.

Also, Rivals has a transfer tracker for subscribers to access where you can see all the names who have entered. You can find that link here.

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