PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Georgia lands 2026 ATH Derrek Cooper
John Garcia Jr.
Rivals.com Video
John Garcia Jr. checks in with top 2026 athlete Derrek Cooper about his commitment to the Bulldogs.
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxNjAiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3VnYS5yaXZhbHMuY29tL25l
d3MvZ2VvcmdpYS1sYW5kcy0yMDI2LWF0aC1kZXJyZWstY29vcGVyIiwKICAg
IGNzX2ZwaWQ6ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGl0OiAnKm51bGwnLAogICAg
Y3NfZnBkbTogJypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwZHQ6ICcqbnVsbCcKICB9KTsK
ICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVs
ZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlU
YWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBs
b2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBh
bHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRw
czovL3MueWltZy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5v
ZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxu
b3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNl
YXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ1
Z2Eucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZnZW9yZ2lhLWxhbmRzLTIwMjYtYXRo
LWRlcnJlay1jb29wZXImYzU9MjAyMjczMzE2MCZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191
Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAt
LT4KCgo=