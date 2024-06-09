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GALLERY: Reaction shots from Georgia's 11-2 win over NC State
Lance McCurley
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UGASports
Staff Writer
Recruiting analyst and team writer here at UGASports. Also, sports editor at the Lake Oconee news and Eatonton Messenger.
Georgia defeated North Carolina State 11-2 on Sunday to force a winner-take-all game tomorrow at 7 p.m. in Athens. UGASports was on hand Sunday at Foley Field and has reaction shots from the Bulldogs' win over the Wolfpack. The photo gallery is below.
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