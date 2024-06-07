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GALLERY: Georgia baseball practice - 6/7/24

Lance McCurley • UGASports
Staff Writer
@LanceMcCurley
Recruiting analyst and team writer here at UGASports. Also, sports editor at the Lake Oconee news and Eatonton Messenger.

Georgia took the field and practiced on June 7, 2024, before hosting North Carolina State in the Athens Super Regional. Below are some photos of the Bulldogs getting ready for the weekend.


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