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Four-star DL Daevin Hobbs names top six and announces commitment date

Daevin Hobbs
Daevin Hobbs
Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Four-star defense of lineman Daevin Hobbs is getting closer to his commitment date and now we know when that will be. The Concord (N.C.) Robinson star has officially narrowed his focus to Alabama, Georgia, Tennessee, Michigan, North Carolina, and Ohio State and is slated to decide between announces choice on November 25. The coveted prospect broke down his six finalists, his recent visit to Tennessee, and what his plans are for the last for the final stretch of his recruitment.

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IN HIS OWN WORDS...

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