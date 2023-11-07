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Following the Future: Week 12

Trent Smallwood • UGASports
Staff
@SmallwoodTrent

We take an inside look at how Georgia commits played from a statistical standpoint in week 10 of the high school football season.

2024 COMMITS

The No. 1 nationally rated prospect was 10-of-13 for 251 yards and four touchdowns in the 67-0 win over Central Gwinnett on Friday.

Buford (9-1) will play in the opening round of the GHSA State Playoffs this Friday against Wheeler (7-3).

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