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ago football Edit

FILM DON'T LIE: How Georgia can improve at LB

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Brent Rollins and Dayne Young review some of Georgia's games vs. Georgia Tech and Alabama in 2023 to assess where Georgia's run defense was vulnerable. The FDL guys project how this year's group of linebackers is better primed to avoid those lapses.

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Film Don't Lie is presented by:
Oconee Gold BBQ Sauce: oconeegoldbbqsauce.com
ASW Distillery: aswdistillery.com
Breda Pest Management: bredapest.com

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