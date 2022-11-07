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Film Don't Lie: Georgia dominates Tennessee

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Georgia handled Tennessee in every phase of the game. Brent Rollins and Dayne Young show you how the Bulldogs made a national statement and charted a course for the rest of the season with championship aspirations.

Georgia's defense stops Tennessee in all phases

Georgia's offense sets the tone early and hammers home a win late

Play of the Game: Jalen Carter

Film Don't Lie is where the data meets the video in this fan-favorite feature from UGASports.com's Brent Rollins and Dayne Young. Film Don’t Lie is presented by Athens’ favorite coffee: Jittery Joe’s. Get your commemorative national championship coffee.

Jittery Joe's is an Athens favorite.
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