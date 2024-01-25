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David Greene joins Dawgs and Hawgs

Bobby Andrews
UGASports

Legendary Georgia quarterback David Greene joins Russ Tanner to talk about Georgia Bulldogs football, the current state of college football, new beards, and the truth about what happened on a few classic plays.

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