Darnell Washington sets social media on fire with NFL Combine performance
Everyone who has followed Georgia football over the last three seasons knew how much of a physical anomaly Darnell Washington is. Now, the rest of the football watching world does as well.
Washington dominated at the NFL Combine testing in Indianapolis and set social media ablaze with rabid reaction and praise.
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