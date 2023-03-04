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{{ timeAgo('2023-03-04 19:34:06 -0600') }} football Edit

Darnell Washington sets social media on fire with NFL Combine performance

Blayne Gilmer • UGASports
Staff
@BGilmer18

Everyone who has followed Georgia football over the last three seasons knew how much of a physical anomaly Darnell Washington is. Now, the rest of the football watching world does as well.

Washington dominated at the NFL Combine testing in Indianapolis and set social media ablaze with rabid reaction and praise.

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