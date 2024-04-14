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Bulldogs offer Rivals100 EDGE Hezekiah Harris during G-Day visit
Lance McCurley
•
UGASports
Staff Writer
Recruiting analyst and team writer here at UGASports. Also, sports editor at the Lake Oconee news and Eatonton Messenger.
Another routine visit for
Hezekiah Harris to Georgia turned into a special moment on Saturday.
Harris, a Rivals100 prospect in the 2026 class, sat down with Bulldogs' outside linebackers coach
Chidera Uzo-Diribe and earned an offer. Harris felt extremely excited about the opportunity.
"(I) definitely was excited. Georgia is an elite program," Harris told UGASports.com on Saturday night. "Overall, it was a great visit. The defense was flying around and making plays. I then met coach Chidera (Uzo-Diribe) after the game and he extended the offer."
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