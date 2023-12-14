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WATCH: What is going on with UGA and the portal?

Radi Nabulsi • UGASports
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@radinabulsi

Georgia has had a few surprise entries in the transfer portal and maybe more coming. Let's talk about it.

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