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WATCH: Reacting to the Rashada lawsuit and talking Heisman hype

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young start the show with breaking news about Jaden Rashada"s filed lawsuit against Florida head coach Billy Napier.

Then, they discuss the latest Heisman odds and what they mean for the presumed best players in the country. Coach Donnan gives his take on the nation's best players.

We also take listener questions.

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