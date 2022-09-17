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WATCH: Postgame Overreaction Show, UGA vs. SCar

Paul Maharry • UGASports
Staff
@pmaharry
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Hosts Paul Maharry and Radi Nabulsi overreact to Georgia's big 48-7 victory. They were joined by callers, commentators, and UGASports media members to hash out the good, bad, and ugly from the game.

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