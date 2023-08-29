News More News
ago football Edit

WATCH: Jim Donnan previews Georgia vs. UT Martin

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young preview Georgia's week 1 game vs. UT-Martin. What do we know about Georgia and what is left to learn? We take questions from DawgVent members and YouTube subscribers.

Subscribe to our Youtube channel.

You can find our podcasts on: Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen to podcasts.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}