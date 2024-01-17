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WATCH: Jim Donnan on Travaris Robinson joining UGA's staff

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young discuss the addition of Travaris Robinson to Georgia's coaching staff and the Bulldogs keeping him from returning to Alabama. What does it mean for the Bulldogs' roster moving forward. The guys also take questions from UGASports.com members.

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