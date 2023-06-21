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WATCH: Jim Donnan details UGA's offensive line depth

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young recap what Georgia coaches are doing in June and have a discussion about Georgia's offensive line for the 2023 season. The guys also take questions from members of the DawgVent.

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