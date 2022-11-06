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{{ timeAgo('2022-11-06 15:03:19 -0600') }} football Edit

WATCH: Georgia fans were LOUD vs. Tennessee

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

This montage provided by Georgia fans shows how loud Sanford Stadium was in every section. Kirby Smart and players credited fans and the home field advantage in helping the Bulldogs win.

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