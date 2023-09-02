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WATCH: Dylan Raiola shines for Buford in win over North Cobb

Georgia quarterback commit Dylan Raiola. Photo by Jed May.
Georgia quarterback commit Dylan Raiola. Photo by Jed May.
Jed May • UGASports
Staff

Dylan Raiola is starting to settle in.

After a couple of solid, but not great outings in his first two regular season games for Buford, Raiola dominated for the Wolves in a 45-28 win over North Cobb on Friday night. The five-star Georgia commit finished the night 12-of-16 passing for 284 yards and three touchdowns.

UGASports was on the scene and has all the highlights of Raiola's outstanding performance.

WATCH RAIOLA'S HIGHLIGHTS HERE.

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