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The Georgia 3-2-1 Report

Radi Nabulsi • UGASports
Publisher
@radinabulsi

The Georgia 3-2-1 Report is here.

Three Observations
3. Not so big, now
2. Here's what's next for Carson Beck
1. Rubbing dirt on it

Two Questions
2. Can Georgia slow down the run?
1. Can Tennessee get to Beck?

One Prediction
1. Due for a clunker

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