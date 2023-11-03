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Score predictions and prop bets: Georgia vs. Missouri

Radi Nabulsi • UGASports
Publisher
@radinabulsi

Here are our final score predictions as Georgia returns to Sanford Stadium to host the Missouri Tigers

This season we are picking against the spread. We are also picking at least one of the prop bets below.

THE SPREAD

The Georgia Bulldogs are favored by 15.5 points over the Missouri Tigers for the game in Athens.

PROP BETS

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