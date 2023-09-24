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Recruit Gallery - UGA prospects in attendance

Lance McCurley • UGASports
Staff Writer
@LanceMcCurley
Recruiting analyst and team writer here at UGASports. Also, sports editor at the Lake Oconee news and Eatonton Messenger.

Here is a photo gallery of the Georgia prospects who were in Athens to watch the game and talk with the Bulldogs staff.


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