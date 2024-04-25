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REACTION: Jaden Rashada picks Georgia

Radi Nabulsi • UGASports
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@radinabulsi

Georgia lands another quarterback and the Florida fans are going to be sick. Let's talk about it.

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