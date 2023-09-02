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Postgame Overreaction Show: UT Martin Edition

Paul Maharry • UGASports
Staff
@pmaharry
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It was the first overreaction show and it did not disappoint. We tried to calm the masses, but also threw some gas onto the fire to ignite it more. You'll want to listen to the hot takes spew.

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