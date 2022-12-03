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PHOTOS: Georgia defeats LSU in the SEC Championship

Kathryn Skeean • UGASports
Photographer
@KathrynSkeean

Scenes from Georgia's 50-30 win over LSU in the SEC Championship on Dec. 3, 2022, in Atlanta, Georgia.


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